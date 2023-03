TREVISO - Anche due mesi di attesa solo per ottenere l'appuntamento per portare le carte necessarie al rinnovo della carta d'identità. Più altre una/due settimane per ricevere il documento a casa. Un'odissea per chi si trova alle prese con un documento in scadenza e con la prospettiva di dover rimanere per un periodo indefinito senza. Un problema che riguarda un po' tutti i comuni e che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. A Treviso, tanto per parlare del capoluogo, collegandosi oggi col portale per le prenotazioni accessibile dal sito di Ca' Sugana, il primo giorno utile per presentarsi all'Ufficio Anagrafe a Palazzo Rinaldi è il 28 aprile alle 8,40: 55 giorni. Un'utente, con carta d'identità in scadenza a metà febbraio si è collegata col portale a inizio mese e si è vista fissare l'appuntamento al 26 marzo: 40 giorni dopo. «Mi scadeva la carta d identità a metà febbraio - racconta - ho chiesto appuntamento e me lo hanno dato per il 26 marzo. Ho fatto presente che ero senza documento, ma non è stato possibile anticipare. Questi tempi lunghi non sono tollerabili. La legge ci impone di avere un documento di identità valido». Ma è così un po' ovunque, almeno nei comuni maggiori: a Conegliano l'attesa è di 40 giorni, a Mogliano si è arrivati a 50, almeno un mese a Vittorio Veneto. E i nodi da sciogliere sono praticamente gli stessi: aumento vertiginoso delle domande per carta d'identità elettronica, personale ridotto all'osso e alle prese con le procedure più lunghe e complesse. Nel 2022 a Treviso sono state rilasciate 11.316 carte d'identità elettroniche e 694 cartacee e gli appuntamenti evasi ogni settimana sono stati tra i 260 e i 270.



L'ANALISI

«Tutti i comuni hanno accumulato dei ritardi - conferma l'assessore al sociale Gloria Tessarolo con delega anche all'Anagrafe - dovuti al fatto che le carte richiedono una procedura più lunga come, per esempio, la raccolta delle impronte digitali con i terminali collegati all'anagrafe nazionale». A Treviso, per tentare di ridurre i tempi, hanno aumentato i giorni d'apertura: «Siamo uno dei pochi comuni che tiene aperti gli uffici anche al sabato - continua l'assessore - ma l'anagrafe ormai è nazionale ed eroga servizi anche per altri comuni. Per esempio: a Treviso puoi richiedere la carta d'identità anche per un comune che non è il capoluogo». E anche questo contribuisce ad allungare i tempi d'attesa: «Il personale è stato anche rinforzato - evidenza Tessarolo - ma l'anagrafe ha subito molte variazioni con carichi di lavoro molto importanti». Conclusione: se la carta d'identità è in scadenza meglio chiedere l'appuntamento con largo anticipo. Almeno se si punta a quella elettronica. Quella cartacea ha procedure più snelle, tempi più brevi ma non consente l'accesso a tutti i servizi previsti per quella elettronica, a partire dallo Spid.



IL PROBLEMA

A Mogliano, per allargare il raggio anche ad altri comuni, la questione è molto simile. Anche qui i tempi d'attesa per l'appuntamento si avvicinano ai due mesi. Il sindaco Davide Bortolato è corso ai ripari: «Abbiamo potenziato il personale allo sportello "Punto Comune" - dice - dove adesso lavorano in cinque. Non fanno tutti carte d'identità, ma quasi. Negli ultimi mesi abbiamo notato un grande aumento di richieste di carte d'identità elettroniche. Sinceramente non ce l'aspettavamo. Non ho le prove, è solo una mia supposizione: ma ho idea che più di qualcuno abbia simulato lo smarrimento della carta d'identità cartacea per richiedere subito quella elettronica, che può essere utilizzata per tanti servizi. Ma allunga i tempi di lavoro per gli addetti. Tanto per chiarire: per la carta d'identità cartacea il tempo medio della pratica è 5 minuti, per quella elettronica invece è di 25' visto che bisogna prendere le impronte digitali e poi viene dato metà Pin mentre l'altra arriva in un secondo momento. Insomma, tutto è più complesso. E questo spiega il perché dei tempi d'attesa più lunghi. Il consiglio che posso dare è: quando sapete che il documento è in scadenza non prendetevi all'ultimo minuto».