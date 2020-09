Riese Pio X, incidente stradale nella notte di sabato: furgone finisce nel fossato, morto un uomo Foto

Ultimo aggiornamento: 10:24

RIESE PIO X (TREVISO) - Tragico schianto nella notte di sabato 26 settembre 2020 nel Trevigiano: unè uscito di strada ed è finito in un, per il conducente non c'è stato nulla da fare, è deceduto. L'incidente mortale è avvenuto intorno all'una di notte in via Raspa, nel territorio di Riese Pio X. La vittima, L.B., classe 1958, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Sul posto la polizia stradale.