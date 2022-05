Si è spento Renato Borsotti, storico ex magistrato e giudice di pace

SUSEGANA - Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Ponte della Priula. Nella giornata di ieri è difatti venuto a mancare a 82 anni il commendatore Renato Borsotti, noto ex avvocato, magistrato e giudice di pace tra i tribunali di Conegliano, Vittorio Veneto e Asolo. Residente a Ponte della Priula, si era diplomato al Liceo Classico Carducci di Milano per poi laurearsi in Giurisprudenza e diventare prima Ufficiale di Fanteria e poi legale per il Tribunale Militare di Padova. Una volta raggiunta la pensione si era invece dedicato alla carriera di giudice di pace. Conosciuto anche come scrittore per aver pubblicato, nel 2015 per Antilia, il libro “Vita del beato Niccolò di Boccasio, papa Benedetto XI. Biografia di un umile uomo di pace”, viene da tutti ricordato come una persona solare, professionale e sempre disponibile con il prossimo.

«A pochi giorni dal nostro caro Emilio Boscheratto (ex sindaco di Susegana, ndr), ci lascia anche l'avvocato Renato Borsotti. Uomo di vastissima cultura, sempre impegnato per la comunità, sia per quel che riguarda eventi culturali, sia nella conduzione della consulta associazionistica d'armi, sia nel sociale – lo ricorda l'attuale sindaca di Susegana, Vincenza Scarpa - Siamo rattristati per la perdita di un profondo conoscitore della storia mondiale, italiana e locale. Rimane la grande fortuna di averlo conosciuto e ascoltato. Perdiamo un uomo che è stato fondamentale nel nostro paese».

Borsotti lascia nel dolore la moglie Luisa, la figlia Allegra, il fratello Bruno, le cognate, i cognati, i nipoti e tanti amici che si sono subito stretti alla famiglia in questo momento di difficoltà. I funerali si terranno martedì alle ore 10.30 al Tempio Votivo di Ponte della Priula, e il caro Renato verrà poi cremato. Il Santo Rosario sarà invece recitato lunedì alle 19.30, sempre al Tempio. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte verranno devolute alla Comunità "Piccolo Rifugio" di Ponte della Priula.