Pistola in pugno rapinano un negozio di alimentari, caccia ai malviventi in fuga

REFRONTOLO - Rapina questa sera, 2 marzo, in un negozio di alimentari al civico 16 di via Vittoria a Refrontolo. Alle 19 due uomini con il volto coperto, di cui uno pare armato di pistola, hanno rapinato il negozio di alimentari Belmarket nel centro di Refrontolo. I rapinatori, arraffate alcune centinaia di euro, sono poi fuggiti a bordo di un'auto. In quel momento in negozio, che stava quasi chiudendo, c'erano la titolare 82enne e una dipendente. Ora è caccia ai rapinatori da parte delle pattuglie della compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto. Nessuna persona è rimasta ferita.