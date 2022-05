Un successo l’Iftar di Treviso: cristiani e musulmani insieme per la cena che interrompe il digiuno del Ramadan

(servizio di Brando Fioravanzi)

E’ stato un vero e proprio successo di integrazione e solidarietà reciproca la cena multiculturale andata in scena sabato sera al Villaggio Solidale di Treviso in occasione dell’Iftar, il tradizionale pasto serale consumato dai musulmani per interrompere il loro digiuno quotidiano durante il mese islamico del Ramadan. Cristiani e musulmani si sono dunque seduti tutti insieme a tavola per degustare piatti esotici provenienti dalle cucine del Senegal, del Burkina Faso, della Costa d’Avorio e del Marocco, ma anche del Brasile, del Perù e dell’Italia. L’occasione è difatti stata propizia per presentare un bilancio del progetto “World’s Kitchens” della cooperativa sociale Hilal volto alla promozione dell'autoimprenditorialità femminile delle donne immigrate. Nel video gli interventi di Mario Anton Orefice, project manager dell'iniziativa, e di Abdallah Khezraji quale vicepresidente della Consulta regionale per l’immigrazione.