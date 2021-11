CONEGLIANO - Sbanda con l'auto, finisce contro la panchina della fermata dell'autobus investendo una ragazza incinta e poi fugge, lasciando la giovane a terra e portando la vettura in officina per cercare di far riparare subito i danni. E per di più aveva pure la patente sospesa ed è risultato positivo al test della cocaina. Un cittadino albanese di 41 anni è stato ritracciato un'ora dopo il sinistro dalla polizia locale di Conegliano. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati