Il piccolo Mr Frog: raccolta di fondi per salvargli la vita

di Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - La rincorsa perè ormai ultimata. L'Oipa aveva lanciato unper pagare leal, un meticcio recuperato nei giorni scorsi gravemente denutrito in una casa di Parè di Conegliano. Come se non bastasse, in seguito è stato colpito da gravi episodi diche hanno rischiato di farlo morire soffocato. L'obiettivo dell'associazione era mettere assieme 1.200 euro. Per riuscirci è stata aperta una raccolta di fondi attraverso la pagina Facebook Un aiuto per Mr. Frog. E in un paio di giorni, dopo l'appello rilanciato dal Gazzettino, si è già arrivati a 1.012 euro. I soldi servono per pagare le cure veterinarie: 600 euro per la visite, gli accertamenti e la degenza, più altri 600 euro per la risonanza magnetica. Un tesoretto a cui i volontari faticavano a far fronte. Ecco perché hanno chiesto l'aiuto di tutti attraverso l'appello lanciato sul social. «Abbiamo avuto un riscontro incredibile e stiamo raccogliendo i fondi necessari», conferma Mara Canzian, referente dell'Oipa di Treviso. A breve potrebbe anche essere organizzato un evento per raccogliere i soldi che mancano. Poi Mister Frog potrà essere curato a dovere. Oggi si trova nella casa di una coppia di volontari nella zona di Pieve di Soligo. È costantemente monitorato per scongiurare il rischio di altri arresti respiratori dovuti agli attacchi epilettici. La speranza è che tra un po' non serva più.