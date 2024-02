Profanata la tomba di una ragazza morta nel 2010: la scoperta fatta dai genitori. Tra le ipotesi i riti satanici

SUSEGANA - Un uomo di Susegana (Treviso), nel fare visita alla tomba della figlia scomparsa nel 2010, ha trovato la lapide e una parete della bara sfondati. Secondo i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti, la profanazione potrebbe essere collegata ad un utilizzo della sepoltura come nascondiglio di materiale illecito, pure se non si esclude la pista del mercato di reperti destinati a riti satanici. Gli autori del gesto sarebbero entrati nel camposanto varcando il muro di cinta con una scala a pioli trovata nelle vicinanze.