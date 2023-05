Preganziol, incendio al Primarket: le fiamme avvolgono tutto. Tecnici Arpav sul posto per le verifiche ambientali Foto

PREGANZIOL (TREVISO) - Incendio intorno all'una di notte a Preganziol, in viale Europa. Il violento rogo si è scatenato nel negozio di abbigliamento casalinghi ed elettrodomestici Primarket. Le fiamme si sono estese anche a uffici e negozi vicini, avvolgendo l'intero stabile, di proprietà di una società del Veneziano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. In azione anche il personale Arpav per le verifiche ambientali.