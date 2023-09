Istrana. Il modello economico inclusivo e rigenerativo di Labomar ottiene la certificazione di sostenibilità B Corp

ISTRANA (TREVISO) - Nuovo riconoscimento per Labomar. La società della nutraceutica trevigiana Labomar ha ottenuto la certificazione di sostenibilità B Corp assieme alle proprie controllate Importfab e Welcare Industries. Con una valutazione complessiva di 88,3 punti Labomar è dunque annoverata tra le aziende che appartengono ad un movimento globale impegnato nell'applicazione di un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo, cui attualmente appartengono circa 250 imprese in Italia. «Oggi, con il raggiungimento della certificazione - sottolinea il fondatore di Labomar, Walter Bertin - entriamo in un percorso concreto di miglioramento continuo, guidato dal nostro impegno nel voler proseguire con entusiasmo verso orizzonti ancora più ambiziosi, perché la sostenibilità è un cammino di creazione di valore che non si ferma mai».