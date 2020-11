POSSAGNO - Valerio Favero è positivo al Covid-19 e da domenica è in quarantena nella sua abitazione: Si tratta del quinto sindaco di un comune della Marca che dall'inizio dell'epidemia la scorsa primavera ha dovuto fare i conti con la malattia. Insieme a Favero sono infatti stati contagiati anche i colleghi Fabio Chies di Conegliano, Cristina Da Soller di Cison, Mirco Villanova di Sernaglia e Cristina Andretta di Vedelago. In quarantena era finito anche il primo cittadino di Chiarano, Stefano De Pieri. A Possagno, insieme a Favero è risultata positiva anche la moglie, mentre i due figli di 6 mesi e 7 anni stanno bene. Ora per il primo cittadino dovrà osservare i quindici giorni di isolamento e poi effettuare il tampone per sapere se è diventato negativo oppure è rimasto positivo.

«Sabato notte spiega il sindaco Favero al telefono dalla sua abitazione mi sono svegliato con un malessere e la febbre a 38. Ho chiamato la guardia medica prima e poi domenica effettuato il tampone, che è risultato positivo. I sintomi purtroppo sono quelli e cioè oltre alla febbre alta, un malessere generale ed anche stanchezza». Da qui la decisione di isolarsi in casa anche se la convivenza forzata non è facile: «Io e mia moglie usiamo la mascherina costantemente continua e cerchiamo di toccare i bambini il meno possibile anche se non è facile, visto che il più piccolo ha solo sei mesi mentre l'altro di sette anni è già più indipendente». Il sindaco si interroga anche su come sia stato possibile arribare a una situazione del genere: «Avevo fatto un tampone giusto una settimana fa ed era risultato tutto negativo, perciò devo supporre che tutto sia successo negli ultimi giorni e nonostante abbia sempre rispettato le norme igieniche imposte». Nonostante la situazione, il primo cittadino di Possagno continua a lavorare dalla sua abitazione. «Certo sono preoccupato, ma sereno. Mi dispiace molto non poter presenziare agli appuntamenti che avevo in scaletta». Intanto la pagina Facebook di Valerio Favero si è riempita in fretta di amici, compaesani e compaesani che lo stanno incitando e gli augurano una pronta guarigione. Il Covid ha colpito svariati consiglieri comunali e a diversi assessori tra i quali, da ultimo, Matteo Bellinato. Il 49enne delegato alle attività produttive del comune di Resana, ricoverato, nei giorni scorsi si è duramente scagliato contro i negazionisti.



Ultimo aggiornamento: 08:42

