Atlantia a picco, -25%, spread a 288. Benetton: faremo tutto per la verità

Atlantia entra agli scambi a Piazza Affari, dopo non essere riuscita a fare prezzo in avvio di seduta. Il titolo perde il 25% a 17,57 euro, dopo il crollo del ponte Morandi e la decisione del governo di avviare le procedure per la revoca della concessione.



LEGGI ANCHE Conte: «Revocheremo la concessione ad Autostrade». Sabato i funerali di Stato delle vittime di Genova



LEGGI ANCHE Ponte Morandi, Di Maio: «Non pagheremo penali»



Il titolo azionario Atlantia non era riuscito a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi. Le azioni, che venerdì avevano chiuso le contrattazioni a 23,54 euro (con un calo del -5,39%), segnavano un prezzo teorico di 18 euro con un calo teorico del 23% ma a causa della eccessiva variazione tra i contratti non erano riusciti a segnare un prezzo di apertura.



E Piazza Affari è maglia nera in Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,99% dopo essere rimasto chiuso ieri in una giornata negativa per le altre Borse europee. Sull'indice del listino principale pesa appunto il tonfo di Atlantia (-25%) mentre lo spread btp-bund torna a salire verso quota 290, con il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi a 288 punti base. Il titolo azionario Atlantia non era riuscito a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi. Le azioni, che venerdì avevano chiuso le contrattazioni a 23,54 euro (con un calo del -5,39%), segnavano un prezzo teorico di 18 euro con un calo teorico del 23% ma a causa della eccessiva variazione tra i contratti non erano riusciti a segnare un prezzo di apertura.

Anche Astm e Sias, le concessionarie autostradali di proprietà del gruppo Gavio, crollano a Piazza Affari in scia ad Atlantia dopo che il governo ha minacciato una stretta su tutte le concessioni autostradali. I titoli della Astm lasciano sul terreno l'8,4% a 18,32 euro mentre quelli di Sias cedono il 7,9% a 12,1 euro. In calo del 4,8% anche le Autostrade Meridionali.

All'annuncio di Conte («Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade»), Autostrade per l'Italia ha replicato di essere fiduciosa di poter dimostrare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione mentre questa mattina in una nota il gruppo Atlantia ha precisato che la dichiarazione del presidente del Consiglio sull'avvio della procedura di revoca non contiene contestazioni specifiche nè è basata su «accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto».



Atlantia ricorda inoltre che, anche in caso di revoca, spetta ad Aspi il riconoscimento del valore residuo della concessione (che scade nel 2038), «dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili». Alcune case di investimento non ritengono probabile lo scenario ma rivedono comunque la posizione sui titoli Atlantia.



«Riteniamo poco probabile che si arrivi alla revoca della concessione, mentre ci aspetteremmo una fase di negoziazione che porti a maggiori investimenti per Aspi - scrive Equita Sim che passa da una raccomandazione »buy« a »hold« (con target di prezzo sceso del 17% a 247,2 euro) perchè la decisione del governo di avviare le procedure per la revoca della concessione, seppure riteniamo più probabile che si arriverà a una soluzione negoziale, aumenta sensibilmente l'incertezza regolatoria con il rischio di avviare una fase di lungo scontro legale». Gli analisti di Banca Akros passano da «accumulate» a «neutral» (target ridotto da 31 a 25 euro): secondo la casa di investimento è «improbabile» la fine alla convenzione ma «l'incertezza sul contesto regolatorio per Atlantia aumenterà significativamente» e potrebbe diventare «più ostile almeno nel breve termine» mentre resta tutto da valutare l'impatto sotto il profilo reputazionale.



Edizione Srl, holding della famiglia Benetton e azionista di riferimento di Atlantia, «partecipata tramite la società di diritto italiano Sintonia, farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità dell'accaduto». Lo si legge in una nota in cui la società «a nome dei suoi azionisti e del suo management, esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti nel tragico crollo avvenuto a Genova».



Autostrade per l'Italia «è certa della determinata volontà di collaborazione con le Istituzioni e le Autorità preposte da parte della società operativa Autostrade per l'Italia e della sua capogruppo Atlantia che, negli ultimi 10 anni, hanno investito oltre 10 miliardi di euro nell'ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA