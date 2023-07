Piazza Cima in festa per il quarto compleanno delle Colline Unesco

CONEGLIANO Piazza Cima in festa per il quarto anniversario della nomina delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene a Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco. Il taglio della torta, alla presenza di tutti i sindaci dell'area, è avvenuto nell'ambito del Gran Galà della primavera del Prosecco Superiore e la Notte Bianca del Gusto, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze vitivinicole di Conegliano e Valdobbiadene che è stato istituito dall'Unpli di Treviso, sotto l'egida del ministero dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste che l'ha autorizzato), e che vede la partecipazione anche dell'associazione Enologi Enotecnici italiani. In palio la "Gran Fascetta d'oro": a partecipare al concorso 249 delle migliori etichette che sono state presentate nel corso delle 17 mostre del vino della Primavera del Prosecco Superiore. A conquistare il premio è stato il Prosecco superiore spumante brut rive di San Pietro di Barbozza 2021 di Terre di San Venanzio Fortunato.