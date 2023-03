Santa Lucia di Piave. Si allontana da casa in ciabatte, si cerca l'80enne Giuseppe Semenzato. Il telefono agganciato vicino all'Electrolux

SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - L'80enne Giuseppe Semenzato è uscito dalla sua casa di Santa Lucia di Piave e non vi ha più fatto ritorno. E' scomparso lo scorso sabato 4 marzo attorno alle 6 del mattino e dal pomeriggio dello stesso giorno si cerca alacremente in tutta la zona. La cella del suo cellulare è stata agganciata per l'ultima volta nella zona dell'Electrolux di Susegana, poi il silenzio.

Uscito di casa in ciabatte

Giuseppe è alto circa 1.70, magro e al momento dell'allontanamento indossava probabilmente un giubbotto grigio e un paio di ciabatte. Si è allontanato da casa sua, dove vive insieme alla badante.

I controlli a tappeto

«Stiamo facendo dei controlli a tappeto - spiega il sindaco Fiorenzo Fantinel - Tutti si stanno adoperando per rintracciare dove sia. E' chiaro che più ci allontaniamo dalla data dell'evento più sale la preoccupazione. Le temperature di sera arrivano ancora a toccare lo zero e lui è uscito di casa in ciabatte. Sono ore di apprensione». Per cercarlo si è attivata una vera e propria task force con Vigili del Fuoco e Carabinieri. Ieri, 5 marzo, le ricerche sono state fatte anche con i cani e, con più passaggi, anche con l'elicottero. In paese è grande l'apprensione in quanto Giuseppe è molto conosciuto così come i suoi figli che gestiscono il panificio. La speranza di tutti è che l'80enne faccia rientro a casa in autonomia o con l'aiuto di qualcuno e che questa vicenda possa chiudersi con un lieto fine.