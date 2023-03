SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - L'80enne Giuseppe Semenzato è uscito dalla sua casa di Santa Lucia di Piave e non vi ha più fatto ritorno. E' scomparso lo scorso sabato 4 marzo attorno alle 6 del mattino e dal pomeriggio dello stesso giorno si cerca alacremente in tutta la zona. La cella del suo cellulare è stata agganciata per l'ultima volta nella zona dell'Electrolux di Susegana, poi il silenzio.