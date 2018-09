Pasta Zara, battaglia sul blocco della quattordicesima e dei premi

di Mattia Zanardo

TREVISO - Rinunciare alla quattordicesima mensilità e ai premi di risultato per i prossimi 5 anni. È il sacrificio richiesto dall'azienda ai dipendenti del gruppo Pasta Zara nella bozza di piano industriale necessario per ottenere il concordato: l'industria alimentare di Riese, invischiata in una grave crisi finanziaria, deve presentare in Tribunale un programma di rilancio entro il prossimo ottobre, pena il fallimento. L'industria ha assicurato di non voler effettuare riduzioni di organico, ma il salvataggio dovrebbe...