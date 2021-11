TREVISO Finita la pacchia per chi è abituato ad arrivare in centro storico con l’auto e lasciarla nel primo posto libero che trova, meglio se un carico e scarico: è in arrivo una stretta da parte della Polizia locale a suon di pattuglie raddoppiate, multe e rimozioni forzate. Ormai la questione da “caso” è diventata un vero e proprio problema. Non passa giorno che al comando della Polizia locale in via Castello d’Amore non arrivino telefonate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati