Compra online 5 bancali di pallet, paga 1.570 euro, ma era una truffa, 18enne sparita

SILEA - I Carabinieri della Stazione di Silea hanno denunciato per truffa una 18enne residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia, la quale si era fatta accreditare su carta Postepay la somma di 1.570 euro da un 36enne di Villorba per l’acquisto di 5 bancali di pallet senza consegnarli come convenuto, rendendosi poi irreperibile.