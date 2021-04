Dopo l'ex moglie, maltratta anche la nuova compagna: sfonda la porta ma trova i carabinieri

PAESE - I carabinieri di Paese hanno arrestato la notte scorsa un uomo di 43 anni, italiano, pregiudicato, già agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, in quanto responsabile degli stessi comportamenti con la nuova compagna. L'uomo, al culmine di una accesa lite, aveva sfondato la porta della stanza dove si era rifugiata la donna. Sono stati i carabinieri a bloccarlo, arrestarlo e portarlo in carcere a Treviso. Stamane il Gip, Mascolo, ha convalidato l'arresto e disposto nuovamente gli arresti domiciliari per l'uomo presso l'abitazione dei genitori.