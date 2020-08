FARRA DI SOLIGO Cosa aveva di speciale quell’osteria rustica aggrappata alle colline? La verità è nel mosaico di sapori, umori, senso di intimità famigliare che si respirava tra bancone e tavoli. È la magia di una grande passione. E quella di un’enorme dedizione. Walter Balliana ha da poco compiuto 90 anni: quando si alza scattante dalla poltrona per servirti il calice, quando lo sguardo vivo incontra i tuoi occhi, si stenta davvero a credere al dato restituito dall’anagrafe. Eppure. Una vita modellata sul lavoro e sulla curiosità intellettuale. Che ha trovato in Wilma il giusto contrappunto di eleganza e concretezza. Da queste parti sono un’istituzione: perchè l’Osteria ai Colli a Col San Martino ha fatto davvero la storia delle colline del Prosecco Superiore.

BAR FREGENE « Quando comprammo l’osteria eravamo appena rientrati dalla Svizzera. Si chiamava bar Fregene perchè il cugino che ce la vendette era stato, come molti Balliana, a Macarrese. E aveva diretto il vivaio locale » . Così inizia, in una tiepida sera d’agosto di fronte al quadro dell’abbazia di Follina e al Castelbrando, il racconto di Walter Balliana. 14 aprile 1964 21 dicembre 2001: 39 anni di vita gloriosa. E storie, personaggi, ricordi. La pergola nella piazzetta minuscola, la stanza del camino, metri di lumache, messe a terra a “spurgare”. Quella di Walter e Wilma è stata un’avventura di quasi 4 decadi, a strettissimo contatto con il mondo dell’imprenditoria, della cultura e del giornalismo italiano. « Ho conosciuto mio marito al Casinò di Lucerna. Mi chiese di ballare » racconta Wilma, svizzera di nascita , che sposa Walter, emigrante veneto alla fine degli anni Cinquanta. « Lavoravo al telegrafo di Zurigo, ma quando nacque nostra figlia Oriana decidemmo di tornare a vivere in Italia. Non fu facilissimo ambientarsi, ma la regola che ha ispirato la mia vita è: adattabilità » .

L’IDEA Non sapevano neppure fare un caffè: sono diventati gli osti più amati delle colline per quasi 40 anni. « Quando ci chiesero come chiamare il locale, andammo a consultare le antiche carte- prosegue Wilma- qui alla fine dell’Ottocento c’era un’osteria. Bar centrale mi sembrava troppo altisonante. E così optammo per Osteria ai C olli, che ci dissero fosse il nome storico del locale » . Il primo vero cliente fu il poeta Andrea Zanzotto: la sua influenza era destinata a far arrivare il bel mondo della cultura italiana. « Andrea, che era stato mio insegnante di italiano e francese- riprende Walter- era preside della scuola di Col San Martino, proprio di fronte al bar. Era il nostro primo cliente. La giornata partiva con il suo caffè e la lettura dei 5 quotidiani che tenevamo sul bancone » . La formula scelta fu quella dell’osteria classica: vino pane e soppressa, cui poi vennero aggiunti formaggi e affettati. « All’inizio l’osteria era frequentata soprattutto dai grandi vecchi del prosecco. I Merotto, i Canal, i Pederiva. Proponevamo 14 giochi di carte la domenica: si vinceva in caramelle, rigorosamente separate tra caramelle dei siori (10 cent) e caramelle comuni (5 cent) » .



PASSAGGI CELEBRI Ma ben presto i nomi dell’imprenditoria e della cultura arrivarono a Col San Martino. Grazie soprattutto allo studio dei fratelli Emilio, Primo e Romeo Mantese. « Sono stati nostri grandi amici e hanno favorito l’incontro con i grandi architetti. Ma non solo » . Tutti ricordano infatti un giovanissimo Luciano Benetton arrivare con la Topolino e chiedere dello studio Mantese: iniziava la piccola epopea del brand e il signor Luciano cercava progettisti fidati. « Sempre tramite Mantese conobbe Carlo Scarpa e suo figlio Tobia. Carlo era un uomo bizzarro e pieno di talento. Con Tobia siamo cresciuti giocando insieme. Già da piccolo dimostrava la sua genialità e io pensavo: buon sangue non mente » riprende Walter. Frequentatori abituali del locali anche gli Zorzi durante l’epoca in cui progettarono l’autostrada del Sole.Poi arrivarono gli Zoppas, i De Longhi: genitori e rampolli.

LA BESTEMADORAAll’interno dell’osteria c’era una stanza dal nome inusuale. Era lì che si riuniva il cenacolo di artisti, uomini d’impresa e protagonisti della politica di quegli anni. Tra loro anche Gianni De Michelis. « Adorava l’osteria e noi adoravamo lui. In quella stanza sotto il portico abbiamo avuto modo di godere della sua strepitosa intelligenza e della sua infinita cultura. Era un gaudente Gianni, ma c’era sotto una grande sostanza » . Le notti alla Bestemadora vedevano il passaggio di Neri Pozza, Bepi Maffioli ( « un aspirapolvere! » ), Bepi Mazzotti e dell’incisore Barbisan. « Andrea era sempre lì: ci raccontava dei suoi amori infelici e si ispirava quando doveva scrivere per Fellini » aggiunge Wilma.



GLI INTELLETTUALI Da sempre contigui al mondo dell’arte, i coniugi Balliana iniziarono anche a proporre delle mostre. « Venivano i pittori che gravitavano intorno a Venezia, Vedova, Zamarra: stavano tra le colline, dipingevano, lavoravano e poi nelle collettive vendevano i quadri. E coì fu anche per il gruppo di Brera con Licata » . Ma nel libro dei ricordi anche le grandi firme del Corriere della Sera. « Avevamo iniziato ad invitarli quando ero presidente della mostra del vino: con Giorgio Tondelli si sviluppò un rapporto davvero speciale. Era un signore. A volte si faceva l’intero tragitto solo per mangiare lo spiedo o le lumache della Wilma » . Che avessero un che di leggendario lo conferma anche Arrigo Cipriani in una dotta citazione. « Andavamo a trovare Walter per mangiare quello che c’era, a bere il suo Cartizze, all’osteria a Col San Martino, e quando era la stagione, a riempirci di lumache che come le faceva la Wilma nessuno al mondo ».



FREDA E VENTURA Nel dicembre 1969, due giorni prima della strage di piazza Fontana, in osteria arrivano Freda e Ventura. « Freda era editore, e aveva pubblicato un volume con scritti di Andrea Zanzotto e schizzi di Murer. E la festa per la vernice del libro era stata fatta da noi- ricorda Walter- mesi dopo il giudice Giancarlo Stiz arrivò a chiederci conto della sua presenza. Le indagini già puntava n o sulla pista nera, ma per noi Freda era un semplice editore ». Con Stiz alla fine diventarono amici: anche il giudice degli anni di piombo veniva a pescare con Cirpiani nel Soligo. E poi tutti ai Colli.



TOTI DAL MONTE All’inizio degli anni Settanta la Rai volle realizzare una trasmissione con Andrea Zanzotto, Walter Balliana e Toti dal Monte. « Andammo a prendere la Toti che al tempo viveva da Lino. “ Un momento che mi trucco ” -sorride Walter ricordando la celebre cantante - e uscì porcellanata come nel suo stile. Solo che per rendere l’incontro di taglio rustico accendemmo un grande camino. Eravamo a Campea ed era estate. Pochi minuti e il cerone della Toti si era liquefatto. Quindi: spegni tutto, restaura la Toti e riparti di nuovo » .



A CORTINA, CON HEMINGWAY « Comisso e De Pisis avevano una relazione, ma erano double face. A Cortina si erano incapricciati della Rachele, che aveva un locale e cucinava da Dio. Ma lei aveva occhi solo per Hemingway » . Walter ricorda perfettamente il romanziere premio Nobel. « Parlava in triestino, adorava l’ I talia, simpatico da morire e molto molto charmant. Mi diceva: bocia non stali badar. Sapeva che nessuno dei due avrebbe potuto dargli alcun pensiero con la Rachele. Peraltro gran bella donna » . A Cortina Walter conobbe anche Andreotti. « Si può dire tutto quel che si vuole , ma una mente superiore » . Il 31 dicembre 2001, ultimo giorno della lira, l’osteria ha chiuso i battenti. Si è accomiatata insieme ad un’epoca. Vent’anni prima a Walter Sandro Pertini aveva dato il Cavalierato. « Walter, vestiti da festa » gli aveva intimato il Prefetto. « Sono sempre stato socialista, amico di De Michelis e di Maurizio Sacconi. Quando la Lega ha iniziato la parabola mi cercarono. Ma per me la politica è un mestiere, e un enorme responsabilità. Pochi giorni fa ho incontrato per caso Zaia alla mostra del vino. E lui mi ha fatto arrossire, chiedendomi una foto » . Ultimo aggiornamento: 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA