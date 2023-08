Anniversario del bombardamento nucleare, i bimbi del grest di Moriago fanno mille origami per Hiroshima La leggenda

MORIAGO (TREVISO) - Mille origami per la città di Hiroshima. Questo il regalo che i bimbi che frequentano il grest di Moriago hanno fatto con le loro mani per Hiroshima in occasione dell'anniversario del bombardamento atomico.

L'iniziativa del grest

A raccontarlo, il consigliere regionale Tommaso Razzolini con un post sulla sua pagina Facebook istituzionale: «Oggi vi racconto la singolare iniziativa dei bambini e delle bambine del Grest di Moriago che hanno deciso di realizzare 1000 origami da offrire alla città di Hiroshima. Un gesto semplice ma significativo che riporta alla luce la credenza popolare giapponese secondo la quale chiunque riesca a creare 1000 gru di origami vedrà il suo sogno diventare realtà - spiega - I bambini e le bambine di Moriago, proprio come la ragazzina giapponese Sedako nota in Giappone per aver creato 1000 origami prima di morire di leucemia, hanno sognato la pace tra i popoli». Le mille gru fatte con cartoncini colorati sono state consegnate dall’animatore Manuel Fregolent ad Hiroshima.