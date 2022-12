Operazione di 18 ore a Londra per dividere due gemelline siamesi. L'equipe guidata da Paolo De Coppi, medico trevigiano

TREVISO/PADOVA - Separa due gemelline siamesi. Un delicatissimo intervento durato 18 ore e portato a termine dall'equipe medica guidata dal pediatra trevigiano originario di Santa Lucia Di Piave, Paolo De Coppi. Il medico aveva operato per molti anni anche a Padova prima di trasferirsi a Londra nel 2006. Ed è proprio nella capitale inglese, al Great Ormond Street Hospital, che ha eseguito l'operazione su due gemelline siamesi che saranno dimesse proprio in questi giorni per trascorrere il Natale a casa con la propria famiglia. Le due piccole erano unite per gran parte del busto e condividevano anche alcuni organi addominali.

I precedenti

Per il medico trevigiano, questa delicata operazione non è una novità. E' infatti la 27esima volta che esegue un'intervento di separazione tra siamesi negli ultimi anni insieme alla sua equipe. Questo delle due gemelline, è durato per 18 ore e ha visto impegnate 30 persone in sala operatoria.