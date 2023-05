Cultura dell'online, arrivano i "Patti digitali" tra gli alunni e i genitori di Silea

SILEA (TREVISO) - Patti digitali di comunità a Silea. Una collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo ha dato vita ad un percorso formativo condotto dall'associazione Media Educazione Comunità che ha visto la partecipazione attiva dei genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Marco Polo e si è concluso con l'elaborazione dei Patti digitali di comunità per la Scuola dell’infanzia, elementare e media che raccolgono le indicazioni condivise dai partecipanti per l'educazione digitale.

Patti digitali aperti a tutti

Anche chi non ha partecipato all'elaborazione dei Patti digitali può aderirvi. Sottoscrivere il patto digitale è possibile inquadrando il QR code o dal sito e significa sia dichiarare che si è d’accordo sui contenuti, sia comunicare la propria disponibilità a tradurli nella pratica quotidiana, creando così un'alleanza con tutti gli altri genitori che lo sottoscriveranno e un ambiente educativo coerente per i bambini e i ragazzi, (come si legge nel sito del progetto) anche nell’ambito del digitale. I lavori saranno presentati il prossimo mercoledì 7 giugno alle 20.30 nell'aula magna dell'istituto comprensivo di Silea.