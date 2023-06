Omicidio di Conegliano. L'ultimo saluto a Margherita Ceschin, struggente la lettera della nipote: «Aiutaci a diventare grandi da lassù» Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Brutalmente uccisa nella sua casa, in tanti per dire addio a Margherita Ceschin. Commovente la lettera letta dalla nipotina davanti al feretro della nonna in cimitero: «Ti aspettavamo sempre a braccia aperte, tu sapevi come renderci felici. Chiacchieravamo tanto e tu di dicevi sempre i tuoi proverbi. Avevamo ancora tante cose da fare insieme, ci mancherai tanto. Ora guardaci da lassù e aiutaci a diventare grandi». Presenti nella chiesa di San Pietro di Feletto circa 150 persone tra famigliari e amici della vittima, forze dell'ordine e i sindaci di Conegliano e San Pietro di Feletto.