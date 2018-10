© RIPRODUZIONE RISERVATA

ODERZO - Niente mostra personale a Palazzo Moro per Roberto Fabris. Il noto artista opitergino, tenendo un atteggiamento inqualificabile durante la premiazione dell'ex tempore Oderzo Es Posta, si è giocato il premio che gli era stato assegnato. Ieri agli organizzatori, le associazioni Kantiere Misto e Pro Loco di Oderzo, è arrivata la comunicazione ufficiale firmata dal sindaco Maria Scardellato.«In ragione del contegno inqualificabile tenuto dal vincitore di Oderzo Es Posta alla presenza di un folto pubblico, composto anche di minorenni, formulando riserve anche sul piano amministrative e penale, si comunica che il Comune di Oderzo non intende concedere a codesta associazione l'utilizzo della sala concerti di Palazzo Moro per l'allestimento di una mostra personale di Roberto Fabris. Si deve infatti considerare che l'erogazione di tale contributo pubblico indiretto contrasterebbe con le finalità educative che hanno indotto l'amministrazione a patrocinare e sostenere l'evento Oderzo Es Posta».Roberto Fabris aveva partecipato all'ex tempore e domenica sera era nella sala di Palazzo Moro per assistere alle premiazioni. La presidente della giuria stava chiamando i nomi di alcuni artisti premiati quando egli ha cominciato a rumoreggiare. Vi sono artisti noti per le loro intemperanze e sulle prime pochi hanno badato alle esternazioni di Fabris. Tanto che la presidente della giuria, ignorando i suoi sproloqui, ha proseguito nella sua opera.Fabris ha però continuato, esprimendosi pure con delle offese sessiste non si è capito bene se verso l'assessore Lara Corte che aveva chiesto silenzio o se verso la presidente della giuria. Il pittore certo non immaginava che il suo quadro fosse stato valutato dalla giuria quale meritevole del premio più sostanzioso, cioè l'allestimento di una mostra personale a Palazzo Moro. Così, quando è salito sul palco per l'assegnazione, Roberto Fabris ha intercalato il suo commento di sorpresa con un paio di bestemmie.Allibiti i presenti, sbigottiti gli organizzatori che hanno tuttavia portato a conclusione la premiazione, se non altro per rispetto di tutti gli altri artisti. Ieri Kantiere Misto si è espressa con una comunicato ufficiale. Pur riconoscendo l'operato della giuria, organismo indipendente, l'associazione sottolinea l'estraneità, prendendone le distanze, dal comportamento di Fabris. Il quale ha violato il regolamento del concorso, il quale prescrive che non saranno accettati comportamenti molesti, manifestazioni violente di dissenso, improperi e atteggiamenti irrispettosi dell'organizzazione, della città di Oderzo.