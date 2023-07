Accoltellamento in piazza Grande a Oderzo: un ferito grave

ODERZO Accoltellamento verso le 23,30 di questa notte in piazza Grande a Oderzo. Un ferito grave, trasportato in ospedale a Treviso. Ancora ignote le cause che hanno scatenato la furia dell'accoltellatore. Sul posto il Suem 118 e i carabinieri. Questi ultimi stanno raccogliendio elementi per capire la dinamica dell'assalto all'arma bianca. Al momento in cui scriviamo i soccorsi sono in corso così come le indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA