CODOGNE' (TREVISO) - Alex Rossi, il nuotatore di ghiaccio sul tetto del mondo. Mercoledì nel lago di Bled (Slovenia) ha sbaragliato tutti gli avversari imponendosi sui 200 metri stile libero aggiudicandosi così il titolo mondiale dell'International Swimming Association (ISA) di questa tecnica di nuoto che prevede, in varie categorie e distanze, di nuotare in acque con temperature di 5 gradi o inferiori.

I precedenti

Alex aveva già ottenuto ottimi risultati ai campionati di Francia lo scorso otto dicembre, dove si sono ritrovati in 600 amanti di questo sport estremo (riconosciuto ufficialmente in Europa solo dalla federazione nuoto in Francia), da 40 paesi. Mercoledì a Bled la gara ha visto il successo di Alex, sui 200 metri portare a casa la medaglia d'oro. «Per me una grande soddisfazione - dichiara Alex, classe 1976, padre di tre figli, Anna 7 anni, Riccardo di 11 e Andrea di 19 - che lo seguono negli appuntamenti più importanti assieme alla moglie Luciana. Mi sono appassionato a questo tipo di gara che prevede allenamenti continui e controlli severi. Mi alleno ogni giorno in piscina a Vittorio Veneto e due volte la settimana nuoto nel lago di Revine o di Santa Croce». Allenamenti duri che però hanno dato ad Alex dei risultati molto buoni in pochi anni. Laureato in fisioterapia gestisce due palestre, con dei soci, una a San Vendemiano e l'altra a Treviso (Kinè). Alex dopo i risultati ottenuti quest'anno ha ricevuto la certificazione di cold (freddo) e spera di ottenere, nuotando per un miglio, la certificazione di Ice che è il massimo riconoscimento per un atleta di questa disciplina. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Codognè Lisa Tommasella che con un post sul suo profilo Facebook si e' complimentata con l'atleta del ghiaccio. «Siamo orgogliosi e felici di avere un atleta bravo come Alex che si è distinto in questa disciplina non facile». Chi volesse iscriversi a questo tipo di sport può farlo contattando Alex sui social oppure nel sito della ISA. (International Swimming Association). Le gare si svolgono con gradualità per i neofiti che iniziano con percorsi di 100 200 metri per arrivare fino al miglio (1609 metri) in acque gelide. I controlli sono molto severi e gli atleti vengono sottoposti a continuo controlli medici a scongiurare qualsiasi tipo di problema.