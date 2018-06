«Prosecco, basta pesticidi nella Doc: bandire Glifosate, Mancozeb e Folpet»

di Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Territorio certificato, maggiore sinergia con i Consorzi Asolo docg e Conegliano Valdobbiadene docg e un nuovo spumante, il prosecco rosé: sono questi alcuni degli obiettivi che, si è posto per questo suo nuovo mandato triennale alla guida di una produzione che oggi conta 24mila ettari di vigneti. Presidente, come accoglie questa rielezione unanime? «È un impegno importante e, dall'altro, mi fa molto piacere, perché vuol dire che è stato apprezzato il lavoro fatto dalla squadra, che in buona parte è stata riconfermata. In questi anni lei ha portato avanti, attirandosi anche critiche, il tema della sostenibilità».(erbicida il primo, pesticidi i secondi ndr) dal nostro disciplinare. La volontà c'è, attendiamo solo che il Comitato nazionale vini accolga ufficialmente la nostra richiesta. Siamo da tempo in attesa di una risposta, ma con il Governo decaduto viviamo ora una situazione di impasse burocratica. Speriamo che il Comitato accolga questa modifica, che andrà a determinare scelte importanti in tema sostenibilità. E poi stiamo portando avanti il progetto pilota della certificazione del territorio seconda gli standard Equalitas».