Nervesa della Battaglia, incidente stradale questa mattina: conducente incastrato fra le lamiere Foto

Incidente tremendo questa mattina, 22 aprile 2020, a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Lo schianto, una fuoriuscita autonoma, è avventuo intorno alle 5.10 in ​via della Vittoria SS13, all' altezza di Ponte della Priula.: il conducente dell'auto è rimasto incastrato fra le lamiere. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e di Treviso, il 118 e i carabinieri.



Ultimo aggiornamento: 08:28

