MONTEBELLUNA (TREVISO) - Scopre una cittadinanza onoraria data a Mussolini ancora effettiva dopo un secolo, la fa revocare e poi corona un’annata da sogno diplomandosi col massimo dei voti al liceo Veronese di Montebelluna. Federico Dal Bello della 5A, dopo la particolare esperienza che gli ha fruttato gli onori dell’amministrazione comunale di Pederobba, ha chiuso con il 100 il suo percorso scolastico all’indirizzo Scienze umane. A lui va dato merito se è stata tolta la citata cittadinanza conferita dal Comune a Benito Mussolini un secolo fa, grazie all’attività di volontario come archivista comunale. Rovistando tra faldoni e fascicoli, ecco spuntare a fine 2022 il documento “incriminato”. Ecco allora che Federico Dal Bello, da buon cittadino, si è incaricato di informare il sindaco Marco Turato del ritrovamento dell’atto. Da lì la riunione del Consiglio comunale in cui, all’unanimità, è stata votata la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini, alla presenza del giovane autore della scoperta. «Stavo facendo una ricerca sulla storia della scuola di Pederobba quando ho rinvenuto la delibera – racconta Dal Bello – il Comune di Pederobba vanta la medaglia al valor civile per la Resistenza e scoprire che Mussolini aveva ancora la cittadinanza in paese strideva con i principi della democrazia. Per me è stata una grande soddisfazione, quella parte di storia l’ho sempre sentita vicino a me perché, dopo di essa, sono nate la Repubblica e la Costituzione». Ed è proprio su questi ultimi aspetti che si baserà il futuro del ragazzo. «Adesso mi preparo ad affrontare la facoltà di Giurisprudenza a Treviso – confida – fin da piccolo ho la passione per il diritto e la politica. Un domani mi vedo come insegnante di diritto, mi piacerebbe trasmettere il mio sapere ai futuri studenti delle superiori. In alternativa, non escludo l’ambito delle forze dell’ordine, che è comunque un settore che mi consentirebbe di pormi al servizio dello Stato».

Gli altri bravissimi del Veronese

Tra gli altri centini del liceo Veronese, quello di Scarlet Faccin della 5C, indirizzo economico-sociale. «Ora intendo frequentare un corso di comunicazione e altri di illustrazione e grafica – racconta - mi piacerebbe diventare un’illustratrice oppure lanciarmi nell’ambito della scrittura». Uscito con il massimo dei voti anche Pietro De Bortoli della 5H indirizzo artistico il cui desiderio è intraprendere il percorso per formarsi come designer. L’obiettivo è dare continuità agli studi del quinquennio delle superiori allo Iuav di Venezia.