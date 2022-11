ASOLO - Ha lasciato un grande vuoto la morte di Giuseppe Brolese di Casella d’Asolo, deceduto ieri mattina, a 79 anni, dopo una malattia. Nonostante fosse una persona schiva e riservata, era nell’asolano persona molto conosciuta per il suo impegno politico e la sua partecipazione in attività associative e di categoria. Brolese era stato, infatti, per due mandati anche presidente del Consorzio Brentella e vicepresidente provinciale di Coldiretti Treviso, associazione di cui ha fatto parte, con passione, per diversi anni.



IL CORDOGLIO

« Una persona molto gentile, affabile, con un bel modo di confrontarsi e trattare le persone - è il ricordo di Franco Dalla Rosa, vicesindaco di Asolo - Anche una volta uscito dalla politica e dalla vita attiva, si metteva sempre a disposizione. E sempre stato una persona attiva per la collettività ». Gli fa eco Mauro Migliorini, sindaco di Asolo: «R ingrazio sempre chi ha dedicato tempo e cuore al nostro comune » .