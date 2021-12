ZERO BRANCO - Lutto nella comunità di Sant'Alberto e Zero Branco, e a Treviso, ai quartieri di Canizzano e Sant'Angelo, e nel mondo del calcio dove era molto conosciuto. Ieri mattina, 16 dicembre, nella sua abitazione di Sant'Alberto, in Bertoneria, è deceduto Gian Franco Favaretto, 70 anni. Una settimana fa era scivolato in casa, sembrava una cosa da nulla, ma ieri notte non si è sentito bene, ed è scivolato nuovamente in bagno. Immediati i soccorsi ma causa una emorragia interna non c'è stato nulla da fare. Gian Franco Favaretto lascia la moglie Silvana Rizzato e i figli Andrea e Luca, il funerale verrà celebrato domani, 18 dicembre, alle 11 alla chiesa parrocchiale di Sant'Alberto.

L'ATTIVITÀ

Unanime il cordoglio poiché Gian Franco Favaretto era conosciutissimo per aver gestito per oltre 30 anni il distributore di benzina di Canizzano, di fronte all'ingresso dell'aeroporto militare, dove ha visto passare due generazioni di persone con le quali aveva un rapporto fraterno, di amicizia e sempre disponibile con tutti. Il suo nome, dai tanti amici e clienti, era abbinato al marchio della società petrolifera, la Texaco, che appunto gestiva.

LA PASSIONE

Oltre al lavoro e agli amici, era un grande appassionato di calcio ed era stato, dopo aver giocato, dirigente e direttore sportivo della Condor Canizzano del suo amico Mario Stecca, società che poi si è fusa con il Sant'Angelo dando vita al Condor Sant'Angelo, quindi per un paio di stagioni era stato dirigente al Santa Cristina. Per la sua fede bianconera era stato inoltre tra i fondatori del club Juventus Canizzano, che aveva sede al bar da Luciano, e dove i personaggi del calcio erano di casa tanto è vero che lui, avendo frequentato anche Villar Perosa con l'amico Bruno Bassetto, era amico tra gli altri di Luciano Favaro e Paolo Rossi che ai tempi del torneo Allievi a Canizzano era stato ospite per le finali.