MORIAGO - Se ne è andato all'improvviso l'altro giorno Claudio Dalla Gasperina, storico ex dipendente comunale. È mancato a 64 anni di età nella casa dove viveva da solo dopo la morte dell'anziana madre. È stato il fratello Gian Mosè, che abita a fianco, a trovarlo esanime e a dare l'allarme. Ma per lui non c'era più nulla da fare.

Persona conosciutissima e benvoluta a Moriago, Dalla Gasperina era andato in pensione due anni fa dopo aver lavorato all'ufficio segreteria. Il sindaco Giuseppe Tonello lo ricorda così: «Claudio è stato un dipendente modello, estremamente disponibile nei confronti di tutti. Per lui non c'erano vincoli di orario, dava sempre tutto sé stesso con generosità facendosi in quattro per sopperire a ciò che non funzionava, facesse parte oppure no delle sue competenze. L'ho avuto come collaboratore per 13 anni, a nome mio e dell'amministrazione voglio rivolgergli un sentito ringraziamento per l'opera prestata, e al contempo porgere le condoglianze ai familiari».

Da pensionato Dalla Gasperina si era dedicato alla fotografia e riprese video, sue passioni da sempre. Come ricordato sui social anche dalla Pro loco, che così l'ha salutato: «Moriago ha perso un pezzo di storia. La tua bontà, disponibilità e gentilezza mancheranno a tutti. Non mancavi mai nelle varie manifestazioni. Sei stato un prezioso aiuto in occasione del 50. della nostra associazione, hai montato un filmato che ne ripercorreva la storia con tutto quello che avevi ripreso negli anni». Claudio Dalla Gasperina, oltre al fratello Gian Mosè, lascia la sorella Annalisa, la cognata Anna, i nipoti Christian, Massimo, Mirco e Marco. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Moriago.