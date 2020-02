Imbrattano il monumento all'emigrante: «Gesto indegno»

RIESE PIO X - Monumento all'emigrante di Riese Pio X imbrattato con spray rosso e nero: «Un'offesa alla memoria» commenta il presidente Loris Guidolin. I vandali hanno preso di mira con bombolette spray la parte posteriore del manufatto. Nessuna scritta politica come era accaduta in passato, ma imbrattamenti gratuiti conditi da simboli fallici che fanno comunque rabbia. I vandali hanno agito nella notte, probabilmente nel fine settimana scorso ma ad accorgersi dello scempio ieri mattina è stato il presidente Guidolin che ha avvertito del fatto l'amministrazione e già questa mattina sporgerà denuncia contro ignoti. Ora si sta valutando come pulire il manufatto e cioè se sarà lo stesso Comune ad occuparsene oppure i soci dell'associazione ex emigranti di Riese.

I FATTI

L'episodio potrebbe risalire alla notte fra sabato e domenica o al più a quella successiva e il tutto sarebbe opera di un gruppo di giovinastri, probabilmente gli stessi che un anno fa avevano imbrattato il monumento con scritte offensive. Coperti dall'oscurità hanno agito indisturbati e con le bombolette spray hanno sporcato la parte posteriore di questo simbolo che per il paese ha un alto valore morale e civile. Purtroppo nessun residente della zona ha visto o sentito nulla. Si spera sull'aiuto delle telecamere della videosorveglianza anche se non ce ne sono puntate proprio sul monumento. Forse potrebbero essere d'aiuto quelle poste nelle vicinanze, che verranno visionate. Ma non è detto, come del resto hanno ribadito i fatti dello scorso anno quando il raid rimase impunito.

IL RAMMARICO

Ne è consapevole il presidente dell'associazione: «Purtroppo è la seconda volta che accade negli ultimi due anni e non si capisce perché proprio il monumento all'emigrante -spiega Loris Guidolin che guida la sezione riesina ed è anche consigliere comunale di minoranza- Sicuramente qualche cretino che ha pensato di festeggiare il Carnevale in questo modo. Oltre ad un gesto incomprensibile è anche un'offesa alla memoria dei nostri emigranti e di quanti continuano a ricordarli. Abbiamo già avvertito del fatto l'amministrazione. Quello che ora ci preme più di tutto è pulire tutto il prima possibile».