«Bimbo di 4 mesi malato, che odissea le ore d'attesa in Pediatria»

di Lucia Russo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA - Attende quasi tre ore in pediatria nel giorno di Pasquetta con: mamma di Montebelluna sul piede di guerra. «Ho dovuto portare mio figlio indove c'era in servizio solo un medico spiega -. A dire il vero non era così grave da doversi recare all'ospedale ma nei giorni festivi la guardia medica pediatrica non c'è. Ogni bambino che necessiti di una visita nei festivi è costretto a recarsi in ospedale, con disagi per il reparto di pediatria. E chi entra per una semplice patologia, rischia di uscirne con una più grave». Il fatto è accaduto a Pasquetta. Alle 8.30 la mamma si è recata al San Valentino con il suo bimbo di 4 mesi con una bronchiolite. E subito la donna ha scoperto che, in un giorno festivo, era presente solo un pediatra. «Lo trovo abbastanza grave - attacca -. La dottoressa era solo una e correva da una parte all'altra. Noi intanto