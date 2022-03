Avevano un fucile da guerra funzionante e 30 proiettili: arrestati due uomini

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Due uomini residenti nella zona di Montebelluna sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri perché trovati in possesso di un fucile tedesco Mauser completo di baionetta, e di 30 proiettili. Si tratta di materiale risalente alla seconda guerra mondiale ma perfettamente conservato ed efficiente. Si ritiene che tra i due fossero in corso trattative per la vendita dell'arma. Dopo la convalida del provvedimento restrittivo, ai due è stato imposto l'obbligo di presentazione settimanale alla polizia giudiziaria.