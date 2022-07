Minaccia le persone sedute al bar con un coltello a serramanico in tasca: denunciato

PREGANZIOL - Minaccia le persone sedute ai tavolini del bar, in tasca aveva un coltello a serramanico. Il fatto accaduto nella tarda mattinata di ieri, 23 luglio, quando i Carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato un 49enne di Preganziol che in evidente stato di ubriachezza aveva minacciato e molestato alcuni avventori del bar "Giornale & Caffè" di Preganziol in via Terraglio. L'uomo era in possesso di un coltello a serramanico e, dopo essere intervenuti, i militari, lo hanno portato fuori riuscendo a contrastare la resistenza fatta dal 49enne.