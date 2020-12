Meteo, oggi maltempo in Veneto: burrasche, mareggiate, vento e aria gelida

Allerta gialla per il maltempo oggi in Campania, Basilicata e Calabria. Attese nevicate su Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Oltre che sulle suddette regioni, previsti venti forti in Veneto e Liguria. Una zona d'aria gelida porterà un repentino calo delle temperature al Nord e successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud.Il tempo peggiorerà a carattere sparso verso il Centro e quindi il Sud con rovesci, temporali, vento e nevicate fino a quote di collina al Centro, sopra i 1000 metri al Sud, quasi in pianura sulla Romagna.

Maltempo oggi

Dal pomeriggio-sera del 25 dicembre, giorno di Natale, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche, con mareggiate sulle coste esposte. Una zona di aria gelida, con asse disposto dalla penisola scandinava fino alla spagna settentrionale, tende a scendere di latitudine innescando la formazione di un minimo depressionario nei bassi strati sul Golfo Ligure, apportando correnti fredde settentrionali attraverso la porta della bora, con conseguente repentino calo delle temperature e nevicate fino a quote basse al Nord, successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo Veneto

Le previsioni dell'Arpa Veneto. Tra la mattinata di venerdì 25 e quella di sabato 26 rinforzo dei venti da nord-est che risulteranno da tesi a forti sulle cime dolomitiche più alte, sulle dorsali prealpine, sulla costa (in particolare quella centro meridionale) e sulla pianura meridionale; a tratti rinforzi di Foehn anche in alcune valli e sulle zone pedemontane, specie quelle occidentali. Dopo il breve episodio debolmente perturbato soprattutto di venerdì con precipitazioni in prevalenza modeste e venti settentrionali in rinforzo in quota e in pianura specie verso la costa, sabato sensibile e temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche con tempo ben soleggiato, asciutto e con clima più freddo. Tale situazione durerà fino a domenica mattina, mentre dal pomeriggio arriveranno nubi alte, preludio di un nuovo peggioramento importante che avverrà lunedì con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso inizialmente anche in pianura. Le temperature fino a giovedì rimarranno superiori alla norma per calare da venerdì su valori inferiori.

