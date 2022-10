Oderzo. Gemelle d'oro mondiale di Taekwon-do, Agnese e Linda Saccon salgono sul gradino più alto del podio

ODERZO (TREVISO) – Due gemelle e due ori alla World Cup Taekwon-do, giocata quest’oggi, 5 ottobre, a Capodistria in Slovenia. È una storia incredibile che parte da Oderzo, quella delle ventitreenni Agnese e Linda Saccon, che hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria 1° Dan (Linda) e 2° Dan (Agnese). Ad accompagnarle in questa vittoria il padre e allenatore Ennio Saccon, presidente dell’associazione Kobukson Taekwon-do Club di Fontanelle, che per primo le ha avvicinate a questa disciplina.

Video intervista di Giulia Saccon