Giallo a Cimadolmo: trovato morto il noto ristoratore Maurizio Bassetto. Il corpo in una vasca da giorni, nessuna pista esclusa

CIMADOLMO (TREVISO) - Tragica scoperta nella mattina di sabato 12 agosto: Maurizio Bassetto, titolare del ristorante "Da Maurizio" a Cimadolmo, è stato trovato senza vita intorno alle sei e mezza in un terreno vicino al locale. Il corpo era in una vasca, secondo i primi riscontri, la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Non si conosce ancora la causa della morte, per ora nessuna pista è esclusa, anche quella violenta. Bassetto era conosciuto e amato dai concittadini, sulla sua pagina Facebook sono già stati pubblicati molti messaggi di addio. Sul posto carabinieri e i vigili del fuoco.