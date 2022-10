TREVISO - Un trevigiano campione italiano di matematica. Matteo Amadio, studente della 3B presso l'Istituto Comprensivo 1 Arturo Martini, si è infatti classificato primo alle gare nazionali Kangourou. La competizione nasce, come forse potrebbe suggerire il nome, in Australia nel 1981, e viene introdotta in Europa solamente 10 anni più tardi, nel 1991, con lo scopo di stimolare le abilità logico-matematiche di bambini e ragazzi, valorizzando le eccellenze. Matteo Amadio ha dimostrato di essere una di queste eccellenze, gareggiando addirittura con ragazzi di un anno più grandi. «Matteo è sempre stato un bravissimo studente - racconta Michela Salamon, docente di matematica presso l'istituto Martini - tanto che fa parte della squadra di matematica, per la quale è stato selezionato nonostante abbia un anno in meno perché è un anticipo».

LA GARA

Matteo Amadio infatti ha fatto la primina riuscendo comunque a conquistare la prima posizione sul podio. Solamente due ragazzi di Treviso sono riusciti a superare le selezioni per affrontare le finali, Matteo nella categoria Benjamin, per i ragazzi di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado e il compagno nella categoria Cadet, per i ragazzi di terza della scuola secondaria di primo grado. «I quesiti della finale sono state domande a risposta aperta, contrariamente alle gare precedenti che erano a crocette - spiega Salamon - e Matteo ha totalizzato ben 75 punti su 77, guadagnandosi così il primo posto». Tornato a scuola i compagni gli hanno preparato una bellissima accoglienza, soprattutto quelli che insieme a lui fanno parte della squadra di matematica, che, tra le altre cose, si è classificata quinta in Italia, dimostrando quanto alle scuole Martini si coltivino e valorizzino le eccellenze. «Matteo ha detto che è stata una bellissima esperienza - continua la professoressa - e pure i genitori hanno raccontato quanto si siano emozionati al momento delle premiazioni».

LA PREMIAZIONE

E a buona ragione, perché il modo in cui vengono annunciati i vincitori del Kangarou tiene tutti i partecipanti in grandissima tensione fino alla fine. «Al momento della premiazione sono 50 i nomi dei partecipanti e si parte dall'ultimo in classifica - spiega Salamon - per poi salire fino agli ultimi 5. A quel punto i nomi dei 5 più in alto in classifica vengono proiettati su uno schermo, senza che venga detta la loro posizione e solamente allora, sempre partendo dal basso, si scopre chi sono stati i vincitori». La premiazione si tiene, come da tradizione, al parco giochi Mirabilandia, infatti i ragazzi, al termine di questa, hanno potuto passare un emozionante pomeriggio sulle giostre. Matteo avrebbe inoltre scritto una mail alla professoressa raccontando quanto abbia trovato i problemi facili, ma che aveva pensato di non essere stato bravo perché vedeva tutti consegnare prima di lui. «È molto portato per le materie scientifiche - conclude Salamon - ma ancora deve decidere in che scuola superiore iscriversi».