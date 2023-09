Maserada, uomo cade da un albero mentre pota: volo di 5 metri, muore poco dopo il ricovero in ospedale

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Tragico incidente a Candelù di Maserada, in provincia di Treviso. Un uomo di 64 anni, R.M., è caduto da un albero che stava potando, sbattendo violentemente a terra: immediati i soccorsi, il ferito è stato portato in ospedale in gravi condizioni, purtroppo è deceduto poco dopo al Ca' Foncello di Treviso.

L'incidente è avvenuto alle 9.50 di oggi, mercoledì 13 settembre, in via Valier. Il pensionato si trovava in un terreno di sua proprietà e stava potando alcuni rami quando all'improvviso è rovinato a terra, cadendo da un'altezza di 5 metri.