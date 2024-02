FREGONA - Margherita mette in forno ProPizza e viaggia verso i 95 milioni di fatturato per il nuovo gruppo.

La storica azienda di Fregona (Treviso) produttrice di pizza premium, dal 2020 di proprietà del gruppo svizzero Idak Food Group, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella ProPizza di Moscufo (Pescara). Con questa acquisizione strategica, Margherita amplia la sua gamma con prodotti di alta qualità come pinsa, focaccia e basi pizza, completando la gamma di prodotti nella categoria della pizza surgelata premium. «Questa acquisizione completa la nostra gamma di prodotti premium per la pizza, consentendoci di continuare a crescere sul mercato offrendo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti di altissima qualità», spiega Andrea Ghia, amministratore delegato di Margherita, precisando che ProPizza, fondata nel 2003 e che oggi impiega circa 40 addetti, con un fatturato di 9 milioni di euro, continuerà a essere gestita dagli attuali proprietari, le famiglie Della Rocca e Falcone che manterranno una significativa partecipazione di minoranza nell’azienda, in stretta collaborazione con il management di Margherita.

Margherita si fregia del titolo «di più grande pizzeria d’Italia, grazie alla presenza di 400 pizzaioli esperti che realizzano a mano tutto il processo produttivo». Insieme alla società di produzione Prodal di San Donà di Piave (Venezia) e alla società di distribuzione Margherita (Schweiz) Ag di Spreitenbach, in Svizzera, Margherita impiega oltre 400 persone e genera un fatturato di circa 85 milioni di euro.