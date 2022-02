PADOVA - Premi fino a tremila euro all'anno. Il gruppo Stevanato va a gonfie vele e rinnova i premi di risultato alla Nuova Ompi, la società italiana da 2mila addetti con stabilimenti a Piombino Dese (Padova) e a Latina, mentre è a caccia sempre di nuovi talenti da assumere anche in questo 2022 che la multinazionale veneta annuncia in «ulteriore crescita». Gli accordi con i sindacati, siglati tra dicembre e gennaio, confermano per il triennio 2022-2024 il sistema di incentivazione per i dipendenti dei due stabilimenti, attivi nella produzione di soluzioni di contenimento dei farmaci bulk e pre-sterilizzate ad alto valore. «Tale sistema di incentivazione ha l'obiettivo di premiare gli operai e gli impiegati della società che con il loro contributo e costante impegno partecipano al raggiungimento dei risultati aziendali e del successo del gruppo - informa una nota ufficiale del gruppo padovano della famiglia Stevanato -. Le misure oggetto di rinnovo riguardano circa 2000 persone. Sulla base dei risultati di presenza e del raggiungimento degli obiettivi di produzione, i dipendenti possono raggiungere un premio complessivo annuo fino a 3.000 euro, convertibile anche in beni e servizi welfare».



Per i dipendenti del gruppo sono infatti attivi da tempo bonus bebè, contributi per situazioni di fragilità, servizio psicologico, permessi e agevolazioni alle neo mamme, polizza sanitaria integrativa e caso morte a tutela di ogni situazione imprevista, prestito aziendale da restituire in piccole rate senza interessi. E nell'ottobre scorso il gruppo aveva annunciato l'erogazione di un premio speciale per tutti gli oltre 4300 dipendenti nei nove Paesi dove è attiva la multinazionale. In totale sono stati erogati 6,5 milioni in diverse modalità in base alle specificità geografiche e normative locali vigenti «in modo da garantirne un'equa distribuzione nelle varie nazioni».

«Il gruppo continua a crescere in Italia e all'estero commenta Tatiana Coviello, vice presidente risorse umane di Stevanato . Le persone sono la chiave del nostro successo. Senza il contributo di ogni dipendente i risultati non sarebbero raggiunti, ed è giusto riconoscerne il contributo in maniera concreta. Condividiamo con le rappresentanze sindacali l'obiettivo di rispondere alle esigenze del personale per creare un ambiente di lavoro inclusivo e premiante. I nostri valori aziendali pongono al centro di tutti i nostri sforzi i clienti e gli utenti finali dei nostri servizi. Per raggiungere obiettivi così importanti è indispensabile avere persone motivate e coinvolte».

Un quadro positivo per il gruppo quotato alla Borsa di New York che ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno scorso che dovrebbe chiudersi con ricavi compresi tra 825 milioni di euro e 835 milioni di euro e un Ebitda rettificato compreso tra 214 milioni di euro e 217. E «nel 2022 è attesa un'ulteriore crescita degli stabilimenti italiani del gruppo» rivela la società, alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico per ricoprire varie posizioni.