Marco Colognese, di Vittorio Veneto, ha rinunciato a una carriera nei servizi finanziari per dedicarsi alla sua passione per il cibo. Nonostante la pandemia nel 2020 ha visitato 180 ristoranti. Ecco i cinque piatti veneti che gli hanno strappato un sorriso.

Marco Colognese, classe 1965, da Vittorio Veneto, è laureato in Scienze Politiche, con un master in Direzione Aziendale. Ha un passato da manager nell'ambito dei servizi finanziari e un presente che dura da 20 anni - da critico enogastronomico, collaboratore di importanti guide alla ristorazione e di numerose altre testate specializzate online, tra le quali Reporter Gourmet e il Gastronauta. Ma si occupa anche di comunicazione, conduce eventi, e fa formazione professionale in ambito Ho.Re.Ca: «Verso i 40 anni, in concomitanza con una promozione nell'ambito della mia precedente professione, ho realizzato all'improvviso che quello che facevo non mi piaceva e che non volevo passare la vita a fare un lavoro che detestavo. Così mi sono dedicato a quello che fino ad allora era solo un hobby. Dal punto di vista economico non è stata un gran scelta, ma ne ero consapevole. In compenso sono felice».



Spinto dalla pulsione che lo obbliga a cercare sempre cose buone e nuove, Colognese, a dispetto delle difficoltà legate alla pandemia, l'anno scorso ha pranzato e/o cenato al ristorante 180 volte. Tenuto conto che il 2020 della ristorazione è durato grosso modo (e nei migliori dei casi) nove mesi, arrivare a 180 visite vuol dire aver mangiato fuori 20 volte al mese. Visite che peraltro salgono, in situazioni normali, alla bellezza di 270 l'anno: dunque una cena (o pranzo) su tre sono al ristorante. Un maratoneta del gusto e una vera enciclopedia vivente.



Sorge spontanea la domanda: esiste un metodo per non farsi del male, oppure alla base c'è un metabolismo da fenomeno?

«La prima regola è quella di essere sempre in movimento e camminare tanto. Non passa giorno senza che non abbia fatto almeno 8 chilometri a piedi. Un'altra regola è non raddoppiare mai le uscite nello stesso giorno: per rispetto a quello che mangio, perché la seconda uscita diventerebbe una penitenza più che una gioia, e ovviamente per rispetto verso me stesso. La terza è non esagerare col vino. Infine, cercare di ridurre al minimo l'apporto calorico al di fuori delle visite al ristorante. Soprattutto a cena, spesso arrivo a digiuno, o quasi».



Proprio su Report Gourmet, Colognese ha stilato la lista dei 12 migliori piatti del 2020 e, fra le 14 regioni testate, il Veneto ha fatto la parte del leone con 5 presenze. Prima fra tutte il ristorante La Paterna. Siamo a Giavera del Montello (Tv) e, fra l'altro, Giovanni Merlo, chef e patron, aveva vinto, decisamente a sorpresa, nel 2019, il concorso del Gazzettino per il miglior panettone classico artigianale. «Quasi autodidatta racconta Colognese Merlo ha trasformato il suo agriturismo in un ristorante con i fiocchi. Il suo risotto Carnaroli con la beccaccia e tartufo bianco sorprende per armonia e cura dei dettagli». Non è una scoperta ma l'ennesima conferma, la seconda menzione veneta che riguarda, infatti, Lionello Cera, patron e cuoco dell'Antica Osteria da Cera di Campagna Lupia (Ve). Ed è ormai un classico anche il piatto che lo ha conquistato, gli Spaghettini freddi con lucerna, mazzancolla, salsa al pistacchio e acqua di capperi «nella quale spiega Colognese - è riassunto in termini gastronomici il concetto di perfezione».



Dobbiamo poi spostarci a Vicenza, di fronte alla celebre Basilica Palladiana, dove Matteo Grandi ha trovato una nuova, elegantissima casa, proprio nella sua città d'origine: «Uno dei cuochi più promettenti dello scenario Veneto (e non solo) dice Colognese -. Il suo originale Riso vongole & co. non viene mantecato come un risotto classico ma con kombawa e acqua iodata ricavata dai molluschi (vongole, canestrelli e capetonde) che su di esso verranno appoggiati dopo essere stati fatti marinare. Il riso è finito con polvere di limone fermentato, fiori di coriandolo, pomodorini confit e cinque diversi tipi di basilico. Il fascino dell'essenziale».



Si va ancora poi a Verona per incontrare Fabio Tammaro e la sua Officina dei Sapori. «Campano, autentico maniaco del mare e della cucina di mare, Fabio propone le Eliche di Gragnano con fegato di pescatrice, alga wakame fresca e mandorle di mare ghiacciate». Dietro front e si torna verso Padova. Per la precisione ad Este, dove Michele Carretta e Ricardo Scacchetti, giovani titolari di uno storico albergo di Este l'Hotel Beatrice - proprio di fronte allo splendido castello, all'interno della stessa struttura hanno allestito da qualche mese il loro Incalmo che vede ai fornelli Francesco Massenz e Leonardo Zanon. «Il piatto che mi ha colpito è stato il Riso Carnaroli con sedano rapa, caffè e bergamotto, una sferzata di energia».

