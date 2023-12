Treviso. Manifestazione davanti agli uffici Mom: «Abbassare il costo dei biglietti e migliorare i servizi» Video

di Alfredo Baggio

TREVISO - Manifestazione di fronte agli uffici della MOM. Una ventina di persone, appartenenti a Fridays for Future, FIAB Treviso e Treviso Civica, si sono raccolte all'ora di pranzo davanti alla fermata delle corriere prospiciente la sede centrale di MOM in piazzale Duca D'Aosta per sensibilizzare i trevigiani circa i problemi del trasporto pubblico locale. «Sappiamo bene che quello del trasporto pubblico locale è un problema molto complesso - ha spiegato il referente di Fridays for Future, Luca Cuzzato - ma ci sono alcune questioni che secondo noi andrebbero affrontate in modo differente». Nello specifico è stato chiesto di abbassare il costo dei biglietti, di migliorare i servizi urbani ed extraurbani, di istituire un osservatorio del servizio di trasporto pubblico, di abbassare i costi degli abbonamenti e infine di istituire una "Consulta provinciale della mobilità". Un'altra delle proposte, sulla falsariga di soluzioni adottate in alcune città europee, è stata il progetto "Il trasporto pubblico lo paga chi non lo usa". «Un'idea potrebbe essere quella di finanziare il trasporto pubblico una percentuale delle entrate comuni derivanti dal pagamento dei ticket nei parcheggi - ha spiegato Domenico Losappio di Treviso Civica - in modo tale da disincentivare insieme la preferenza del trasporto privato».