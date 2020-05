VILLORBA - «C'era un vento fortissimo, poi abbiamo sentito tanti rumori. In pochi secondi è successo il disastro». Istanti di paura quelli che hanno vissuto nel tardo pomeriggio di lunedì i residenti di Villorba, in particolare quelli di via Minatole dove una tempesta di vento ha smontato i coppi del tetto di una casa facendoli cadere nel giardino vicino danneggiando la carrozzeria di due automobili, e ha portato con sè la copertura in lamiera di una rimessa. La raffica del vento partita, secondo i cittadini, dalla zona dell'Arep, è rimasta circoscritta a via Minatole, strada che porta direttamente al centro del Comune, vicino alla chiesa parrocchiale. A quell'ora, complice anche il regolamento restrittivo per il Covid 19, nessuno era in giro quindi non ci sono stati feriti. Tanti invece i danni che questo evento atmosferico dalla grande forza ha portato con sé e sui quali i cittadini ancora increduli stanno facendo una stima.

LO SCENARIO

Davanti ai loro occhi di quanto accaduto nella serata di lunedì, rimangono ancora tegole a terra, cestini dei rifiuti scoperchiati, carte che spinte dal vento sono andate dovunque e il ricordo di quel pezzo di lamiera che volteggiava nel cielo. Con il naso all'insù per guardare la furia del vento, i residenti non avevano nemmeno capito che quell'oggetto lungo e spesso che si muoveva spinto dalle raffiche di vento era una parte della lamiera che componeva il tetto di una rimessa degli attrezzi vicina alle loro abitazioni. Si sono accorti di cosa si trattasse solamente quando è atterrato nel giardino dei Bortoletto.

Ad avere paura sono stati soprattutto i bambini ma anche gli adulti sentendo le forti raffiche di vento e i conseguenti rumori dalla caduta delle tegole dal tetto dell'abitazione hanno temuto il peggio.

TETTO INAGIBILE

Qualcuno descrive la scena con fare apocalittico affermando che le nuvole giravano talmente veloci che sembrava si stessero aggregando tra di loro. Altri ancora ricordano perfettamente il rumore delle tegole che cadono dal tetto della casa, un suono simile a quello di una palla che rimbalza sul pavimento ripetutamente o a quello della grandine incessante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l'area attorno all'abitazione che ha subito i danni maggiori dovuti alla caduta delle tegole, hanno dichiarato l'inagibilità del tetto distrutto dal vento.

