TREVISO - Case scoperchiate, allagamenti e piante pericolanti: è il bilancio, per il momento solo provvisorio, della tempesta di vento e pioggia che si è scatenata ieri sera attorno alle 21.30 tra Villorba e Spresiano, con sconfinamenti anche nella Castellana e nella Sinistra Piave.

Che si trattasse di una situazione potenzialmente pericolosa era noto e i fatti l’hanno confermato: alle piogge estese del mattino si è aggiunta nel pomeriggio e verso sera la nascita di alcuni focolai temporaleschi che hanno provocato brevi nubifragi in diverse aree della Marca, con i colpi di vento a completare l’opera. I danni maggiori si sono verificati a Villorba dove il vento ha scoperchiato due case e reso pericolanti diversi alberi, soprattutto in via Vazzole dove l’intervento di due squadre di vigili del fuoco si è protratto fino a notte inoltrata. Pompieri impegnati anche a Fontanelle per alcune piante che minacciavano di cadere su strade e abitazioni e che sono state tagliate. Al lavoro anche l’autoscala del Comando di Pordenone inviata in rinforzo.

A Conegliano l’intervento si è reso invece necessario in via Maspiron, per due platani pericolanti e per la copertura di un altro tetto spazzata dal vento, e in un sottopasso ferroviario parzialmente allagato anche se questo non sembra abbia creato problemi alla circolazione.

ISOLATI NUBIFRAGI

Nubifragi a macchia di leopardo si sono verificati anche in altre zone della provincia. A Fonte verso le 20 un temporale ha scaricato al suolo 50 millimetri di pioggia in pochi minuti. Ha piovuto molto anche a Sernaglia (55 millimetri), Conegliano città (54), Fregona (quasi 60), tutti frutto in gran parte di rovesci temporaleschi causati dai contrasti termici molto accentuati fra aria di estrazione africana, correnti umide atlantiche e altre più fredde di origine polare che si sono date appuntamento sopra le nostre teste. Le temperature ne hanno risentito solo in parte con massime comunque comprese fra i 18 e i 20 gradi, in calo anche oggi.

IL BOLLETTINO

Dopo un avvio di giornata discreto con possibilità di qualche schiarita, nel pomeriggio faranno infatti il loro ingresso correnti di bora con calo termico e formazione di piogge e rovesci in propagazione dal Friuli al Veneto centro-orientale, trevigiano e veneziano in testa, dove potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco. La sera piogge residue tendenti a cessare entro la notte. Nel complesso l’intera settimana è destinata a essere dinamica, anche se col passare dei giorni le piogge lasceranno spazio a tempo più asciutto, mentre al sud Italia si inizierà a boccheggiare sul serio con punte di 35 gradi. Ultimo aggiornamento: 15:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA