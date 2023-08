Maltempo nel Trevigiano, bomba d'acqua colpisce ancora l'opitergino: un ristorante allagato a Gorgo e un albero caduto su una casa a Chiarano

Maltempo nel Trevigiano. Ancora una volta ad essere la più colpita da queste ondate straordinarie di vento e pioggia, è la zona dell'Opitergino e, in particolare, Oderzo, Gorgo al Monticano, Salgareda. Le stesse già martoriate una decina di giorni fa dalla grandine.

L'ondata questa volta è arrivata poco dopo le 17 di oggi, 6 agosto, con un'improvvisa bomba d'acqua e un fortissimo vento. I danni sono ingenti. Diversi alberi sradicati, case e attività allagate. Si segnala in particolare l'entrata di acqua in un ristorante a Gorgo al Monticano e la caduta di un albero sopra una casa a Chiarano. A subire danni sono state anche le abitazioni che già erano state colpite dall'ondata precedente di maltempo e che questa volta, in alcuni casi, si sono ritrovate con il tetto scoperchiato. In tutto, nel giro di un'ora, ai Vigili del Fuoco sono arrivate una quindicina di richieste d'intervento.