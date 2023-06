TREVISO - È proprio vero che non si smette mai di imparare. A testimoniare il detto un insegnante delle elementari “Anna Frank” che, a 56 anni, ha deciso di conseguire la maturità artistica, anche per essere d’esempio ai suoi ragazzi. La maestra Katya Montalto, già una laurea in lingue straniere, ha frequentato negli ultimi tre anni il corso serale del liceo artistico e in questi giorni sta sostenendo gli esami. «L’ho fatto per mostrare ai bambini e ai ragazzi che c’è sempre tempo per mettersi alla prova e per inseguire le proprie passioni - racconta la donna, da sempre appassionata di pittura - : non bisogna mai arrendersi. M i sono resa conto che avrei voluto realizzare quello che era il mio sogno giovanile e ho scoperto anche una passione per la scultura , oltre che per la pittura».

LA PASSIONE

Montalto sin da bambina ha coltivato una profonda passione per l’arte. Poi i suoi studi avevano seguito altri percorsi . Nei prossimi giorni però realizzerà quel suo piccolo sogno: dopo gli scritti, ai primi di luglio, il colloqui orale. «I giovani che stanno crescendo adesso si arrendono molto facilmente - continua l’insegnate - e sono anche parecchio fragili. Invece bisogna sempre mettersi in gioco e darsi obiettivi a lunga scadenza, come ho fatto io, ma anche tante altre persone che hanno frequentato il corso con me. Da ragazzina sognavo di fare l’artistico e invece mi sono tarpata le ali da sola». La pittura, e ora anche la scultura, sono state per Montalto un motore per vivere «con il pennello che è un estensione della mia mano».

IN CATTEDRA